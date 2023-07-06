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عدن - ياسمين التهامي - طبيب قلب سعودي يكشف عن فيتامين مهم للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغيةويوضح مصادره الطبيعية

كشف استشاري القلب الدكتور منور العنزي، عن فيتامين مهم للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية، ومصادره الطبيعية.

وقال العنزي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": فيتامين ب ١٢ (B 12) هو الوحيد الذي أظهرت الدراسات إرتباطه بصحة الشرايين بشكل قاطع.

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وأشار: في الصين كانت هناك دراسة شهيرة وثقت العلاقة بين نقص فيتامين ب١٢ في أوساط السكان ومعدل الإصابات بالسكتة الدماغية ؛ على أثر هذه الدراسة قامت الصين بتدعيم دقيق الطحين بهذا الفيتامين.

وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمعرفة النقص هو عمل تحليل الدم: المستوى الطبيعي 200 - 900، المستوى المثالي 300- 350

وتابع: الأطعمة الغنية بفيتامين B12 تشمل المنتجات الحيوانية مثل ( اللحوم، والأسماك، و منتجات الألبان)، والخضار خصوصا البنجر والسبانخ والقرع والبطاطس.

وختم: طبعا باقي الفيتامينات والمغذيات الصغيرة ( Micronutrients) مهمة للصحة العامة ومصدرها المضمون هو الغذاء المتزن.