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عدن - ياسمين التهامي - الهلال السعودي يفاجئ الجميع و يعلن عن مدربه الجديد الذي حقق الكثير من البطولات !

أعلن نادي الهلال السعودي أمس السبت رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس من دون أن يكشف عن مدة العقد. وقال نادي العاصمة السعودية على حسابه في موقع "تويتر" في شريط فيديو مصور يظهر فيه المدرب الجديد "الزمن يمضي والحياة تتجدد.. للقصة فصول لم تنته. جورجي جيزوس عائد إلى الهلال". بقية التفاصيل في الاسفل وكان جيزوس أعلن عن رحيله عن نادي فنربخشة التركي في 12 يونيو الماضي في ظل أنباء حينها عن إمكانية توليه تدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي انتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات. ويملك جيزوس تجربة سابقة مع الهلال عندما قاده في موسم 2019. ويملك ابن الثامنة والستين تاريخا حافلا في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014.

كما قاد فلامينغو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية.

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