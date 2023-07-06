12 ضحية خلال 72 ساعة.. إصابة طفلين بانفجار جسم حربي شمالي مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر حقوقية بإصابة طفلين بانفجار جسم حربي من مخلفات الحرب في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، ليرتفع ضحايا الألغام الحوثية ومخلفات الحرب في المحافظة إلى 12 طفلا خلال 72 ساعة.



وقال ماهر العبسي، عضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان (حكومية)، إن الطفلين (رنا احمد ياسين هزاع ٥ سنوات)، و (رداد محمد هزاع السروري ١٦ سنة) أصيبا ظهر الأربعاء بانفجار جسم غريب في منطقة عصيفرة بحي المفتش، شمالي مدينة تعز.



وجاءت الحادثة بعد يوم من مقتل طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين في حادثتين منفصلتين بمنطقتي الجحملية وصالة شرقي مدينة تعز، وفقا للمرصد اليمني للألغام.



والاثنين، أفاد مدير مديرية ماويه في سلطات الحكومة الشرعية، عبدالجبار الصراري، بمقتل الطفل (عرفات عبده غالب عمره 15 عاما) وإصابة 5 أطفال آخرين بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الارهابية في منطقة شوكان بالمديرية.



وأدت متفجرات الحرب والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي إلى مقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن الاعاقات المستدامة التي خلفتها الألغام والمتفجرات الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية.

