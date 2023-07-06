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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام من طبيب لكل السعوديين من هذ النوع من الحليب..والاسباب كارثية!!

حذر طبيب قلب مرضى ضغط الدم من أحد أنواع الحليب بسبب احتوائه على الصوديوم. وقال الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب، إنه ينصح مرضى ضغط الدم بعدم الإكثار مما يسمى «حليب العيران». بقية التفاصيل في الاسفل وأوضح «النمر» أن حليب «العيران» أو «ayran» سُمي بذلك لإضافة عيار ماء لعيار الحليب العادي (عادةً حليب ماعز/بقر)، مع إضافة ملح وجبن وكريم حامض..إلخ. وأضاف: «هو غذائياً مثل لبن الزبادي، لكنه سائل وعالي الملح (٧٥٠ملغ صوديوم في ٢٤١ جرام من ذلك الحليب)، لذلك لا أنصح بالاكثار منه لمرضى الضغط».

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