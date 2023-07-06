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عدن - ياسمين التهامي - خطوات سهلة للحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال للنساء المطلقات1444 في السعودية

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية هي مؤسسة تم إنشاؤها أساسًا بغية إضفاء الطابع الرسمي على العاطفة الخيرية للأمير الوليد بن طلال. تأسست المؤسسة عام 1996 وهي إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، وتهدف المؤسسة إلى تحسين الحياة الإنسانية في العالم عن طريق دعم المشاريع الخيرية في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والرعاية الإنسانية مثل دعم ورعاية النساء المطلقات والإغاثة في الأزمات. بقية التفاصيل في الاسفل تشتمل شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لمساعدة النساء المطلقات في المملكة العربية السُّعُودية على الآتي: إن تكون المرأة المطلقة سُعُودية ويشترط أن يكون مر علي طلاقها عاما على الأقل. ألا يتجاوز عمر المرأة المطلقة المتقدمة 50 عاما عند تقديم الطلب وألا يقل عن 21 عاما. تكون المتقدمة قادرة على إثبات حاجتها للمساعدة المالية بالوثائق وليس لديها رصيدًا في إحدى البنوك. تقديم مستندات تثبت حالتها الاجتماعية والمالية. يجب أن يتم تقديم الطلب بشكل شخصي وليس بالتعاون مع أي جهة أخرى. ينبغي أن يكون الطلب موجهًا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة. ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمطلقة عن 3000 ريال سعودي. ألا تمتلك أي عقارات أو سيارات في حيازتها. الانتقال إلى صفحة التسجيل. تعبئة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: (الاسم الرباعي، العنوان، رَقَم الجوال، البريد الإلكتروني رقم الهُوِيَّة) أدخال كلمة مرور قوية وتأكيد كلمة المرور. تفعيل حساب توتير. سجل حسابك علي حساب توتير بمجرد التسجيل، حتى يتم إيصال رقم الطلب إلى الوليد مباشرة. الضغط على تسجيل، سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك. بعد ذلك سيتم الدخول للموقع وإكمال الطلب وتختار من بين المساعدات المقدمة وهي (منزل أو سيارة). تحميل الوثائق المطلوبة لإثبات الهُوِيَّة، مثل “جواز السفر أو الهُوِيَّة الوطنية، وفي بعض الحالات الشهادات الإثباتية”. تقديم الطلب بواسطة النقر على زر “تقديم الطلب”. انتظار التأكيد والموافقة على طلب التسجيل، وعادة ما يصل الرد خلال مدة قصيرة من الزمن. تستطيع أن تتواصل مع الوليد بن طلال بكل سهولة ويسر، بواسطة العديد من الطرق التي يوفرها لجميع المواطنين والوافدين بالمملكة، كل ما عليك أن تتعرف على طرق التواصل مع الوليد بن طلال وهي: رَقْم الوليد بن طلال هو:966577009957. رَقَم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية:966112115790. رَقَم هاتف مكتب الأمير طلال: 966577009972. يوجد رابط إلكتروني لجمعية الوليد بن طلال أيضا. يتوفر للتواصل مع المكتب الخاص للوليد بن طلال رَقَم هاتف 966112110000. يتاح الدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة مباشرة. تعمل المؤسسة وفق هدف موحد وهو تنفيذ الأعمال الخيرية «بلا حدود»، دون اعتبار العرق أو الدين، وتسخر جهودها نحو أربع مجالات محددة: تحفيز التفاهم بين الثقافات. تطوير المجتمعات. تمكين المرأة والشباب. توفير الإغاثة العاجلة والفعالة عند الكوارث. وختما: قدمنا في هذا المقال إطلاله عن الدور الخيري والإنساني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية فيمَا يتعلق بالمرأة السُّعُودية المطلقة وأهم الشروط المطلوبة للحصول علي المساعدات وكيفية التسجيل في المؤسسة ووسائل التواصل وأهداف المؤسسة وفي مقالات قادمة سنقدم لكم كل ما يستحدث بخصوص طلب المساعدات.

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