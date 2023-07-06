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عدن - ياسمين التهامي - الأهلي السعودي وتخطيط لعودة ثنائية فيرمينو وساديو ماني .. ثنائي هجومي ناري

تقارير أن النادي الأهلي السعودي يخطط لإعادة ثنائية هجوم ليفربول من جديد، بضم ساديو ماني بعد الحصول على توقيع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وكانت صحيفة “الرياضية السعودية” ، قد أفادت بتوقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو، لصالح الأهلي السعودي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

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فيرمينو وساديو ماني في صفقات الأهلي السعودي

مسئولي الأهلي يصرون في الأيام القليلة المقبلة على لم شمل روبرتو فيرمينو وساديو ماني، من أجل تدعيم الخط الهجومي بالفريق بالثنائي الهجومي النارس السابق لفريق ليفربول.

محمد السعدي (مراسل قنوات الكأس)، قال أن ساديو ماني أصبح لاعب في فريق الأهلي السعودي.

النادي الأهلي ليس الوحيد المهتم بضم ماني، فهناك تقارير عن رغبة النصر وكذلك الهلال في التعاقد مع نجم منتخب أسود التيرانجا.

النجم السنغالي ساديو ماني، كان قد انضم لصوف فريق بايرن ميونخ الصيف الماضي قادماً من ليفربول، لكن موسمه الأول لم يكن على ما يرام مع الفريق البارفاري لسبب كثرة الإصابات.

نجم منتخب السنغال خاض بقميص البايرن 38مباراة في كل البطولات، سجل 12 هدف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

صفقات الأهلي السعودي صيف 2023

الأهلي السعودي حتى الآن نجح في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، من فريق تشيلسي الإنجليزي وكذلك الثنائي سليمان النابت وفهد الرشيدي من لاعبا نادي التعاون في صفقة انتقال حر...

كما تعاقد النادي مع عبد الله عطيف لاعب الهلال السابق في صفقة انتقال حر...