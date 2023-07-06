شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم للمغتربين في السعودية.. ترحيل نهائي للعاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 يوليو الجاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار صادم للمغتربين في السعودية.. ترحيل نهائي للعاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 يوليو الجاري

المملكة العربية السعودية تستضيف على أرضها الكثير من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، ولكن في إطار خطتها لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد الوطن وتوفير فرص التوظيف للجميع، قررت وزارة الموارد البشرية توطين عدد من المهن في العام 2023. وتشمل هذه المهن مهن إدارة المشاريع، المشتريات، المبيعات، منافذ تقديم خدمات الشحن، التزيين والخياطة النسائية، وأنشطة البريد ونقل الطرود. بقية التفاصيل في الاسفل ويشمل قرار التوطين مراحل متعددة، حيث يجب توطين نسبة معينة من العاملين في كل مهنة في المنشأة، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت الخاصة العاملة في السوق السعودي. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السعودية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل. وبالتالي، فإن هذا القرار يُعد فرصة رائعة للمواطنين السعوديين للحصول على فرص عمل مجزية ومستقرة في العديد من المهن المتنوعة. المهن التي سيتم توطينها 2023 عند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته. ومن المهن التي سيتم توطينها: مترجم فوري. المسؤول عن شؤون العمل والعمال. أخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات. مدير الموارد البشرية. موظف الاستقبال الفندقي. المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم. أمين الصندوق. حارس الأمن الخاص. مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية. كاتب الوقت. الناسخ. المسؤولين عن محلات الملابس النسائية. مسؤول الجمارك. ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2023؟ كما أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب: سكرتير في المجال الطبي. مدير مبيعات. مهنة صيدلي. مدير أو كاتب حسابات. مندوب مشتريات. محاسب عام. سكرتير تنفيذي. مهنة بائع. مراقب وأمين مستودعات. مهندس سائق حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي: الجمعيات الأهلية. جميع مكاتب البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار صادم للمغتربين في السعودية.. ترحيل نهائي للعاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 يوليو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.