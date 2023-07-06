وفد من وزارة الدفاع يتفقد قوات الجيش في عدد من جبهات القتال بمحافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل لجان الزيارة الميدانية التابعة لوزارة الدفاع، النزول الميداني إلى الجبهات والمواقع العسكرية لتفقد أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية لعدد من جبهات القتال.



واطلع الوفد الذي يضم رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن محمد الردفاني، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، ومدير القاعدة الإدارية بعدن العميد على الكود، على الاوضاع في جبهات كرش والشريجة والقبيطة بمحافظة لحج.



وأكد الوفد اهتمام القيادة العسكرية بأبطال القوات المسلحة والمقاتلين في كل الجبهات، مشيداً بتضحيات المرابطين وصمودهم واستبسالهم في مواجهة الاعتداءات التي تقوم بها ميلشيات الحوثي الإرهابية.



كما أكد أن التضحيات التي يسطرها الابطال في مختلف ميادين الشرف والبطولة لن تذهب سدى وستتوج بالنصر المبين.



واستمع الوفد، من قائد اللواء السادس مشاة حزم العميد الركن محمد القاضي، وقائد اللواء الخامس مشاة العميد الركن على المسلمي، وقائدا جبهتي كرش العقيد علي كحلان، وحمالة كرش محمد عبد الحكيم عبادي إلى مستجدات الأوضاع الميدانية ومعنويات الابطال المقاتلين.



في سياق متصل، قام الوفد بزيارة قاعدة العند الجوية بلحج، للوقوف أمام حالة التدريب والتأهيل للوحدات العسكرية والقتالية ومستوى الروح القتالية التي يتمتع بها الضباط والصف والجنود.



وحث الوفد الضباط والجنود على اليقظة والحذر، والاستعداد لمجابهة العدو في أي وقت، مشيداً بالروح المعنوية العالية والتواجد في الجبهات خلال أيام العيد.



من جهتهم عبر الابطال المقاتلون في جبهة كرش ومحور العند عن شكرهم للقيادة العسكرية على ما توليه من اهمية بهم..مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحرير كامل تراب الوطن.

