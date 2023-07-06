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اليمن يرحب برفع مستوى العلاقة الدبلوماسية بين مصر وتركيا

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ترحيبها ومباركتها، برفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بين مصر وتركيا.
 
وأكدت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أهمية ذلك في تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، والمساهمة في تعزيز التنمية والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.
 
والثلاثاء، أعلنت أنقرة والقاهر في بيان مشترك رفع العلاقات الدبلوماسية مستوى السفراء.
 
وأفاد البيان بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
 
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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