"معركة الوعي في اليمن".. كتاب حديث للكاتب والإعلامي عبدالله إسماعيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمس الأربعاء، عن صدور كتاب "معركة الوعي في اليمن.. كتابات في الهوية والحرب والسياسة"، لمؤلفه الإعلامي والكاتب عبدالله اسماعيل.



ويضم الكتاب الصادر عن كل من مؤسسة بالمسند ومركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، مجموعة من المقالات السياسية والفكرية والتاريخية، التي توثق أهم الأحداث والقضايا اليمنية المحورية في ظل المعركة المصيرية لليمنيين ضد الإمامة الجديدة.



وقسم الكتاب إلى خمسة فصول، تحت عناوين هي مشروع السلالة الحاضر والماضي، الجرائم الحوثية.. كيف تحفر الجماعة قبرها، أبجديات المواجهة لحسم صراع الألف عام، السلام في اليمن والأسئلة الصعبة، وأخيراً مقالات متنوعة.



وجاء في الإهداء " إلى وطن خذلته ذاكرة أجياله، فتسلل عبر فراغاتها فيروس الكهنوت، لعلها تكون آخر المعار ك، ونهاية الكابوس".



