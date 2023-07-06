شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري وتوقعات بوفاة أحدهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري وتوقعات بوفاة أحدهما

نجح الفريق الطبي والجراحي السعودي، بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة، في عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” في الرياض. وقال الدكتور، لقناة “الإخبارية” السعودية اليوم الخميس: “استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان”. مشيرا إلى أنه “لا يتوقع له الحياة لأنه غير مكتمل”. بقية التفاصيل في الاسفل وأوضح الطبيب، أن العملية استغرقت أكثر من 9 ساعات، وشهدت 5 مراحل. بمشاركة 26 عضوا من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة. ويبلغ التوأم السوري “بسام وإحسان” من العمر 32 شهرا. ووزنهما معا 19 كيلوغراما. يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء. وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة العربية السعودية للتوائم الملتصقة. حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.

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