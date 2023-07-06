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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. محمد عبده يكشف لأول مرة سبب قوله "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"

رد الفنان محمد عبده على منتقدي تصريحه "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها". وقال خلال لقاء له مع برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية: "اللي في قلبه مرض هيفسر التصريح تفاسير عكسية وسلبية، أو اللي عنده غرض ما خصوصا إن كان فيه حملة ضد المملكة العربية السعودية". بقية التفاصيل في الاسفل وأضاف: "الشعب المصري في العموم محب للسعودية وبلد الحرمين الشريفين، فقلت من باب التكامل ما بيننا وبين مصر إذا كان مصر أم الدنيا فنحن الأب، وكلنا نشيل بعض، أما التفسير السلبي اللي فسروه البعض أنا لم أقصده مطلقا". #تفاعلكم | #محمد_عبده يرد على منتقدي تصريحه "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها" https://t.co/kPE7h8F8tV

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