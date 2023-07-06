شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتزوج الثانية.. من هي “باربي الصغيرة” التي سحرت ولي العهد بجمالها وخطفته من ابنة عمه “سارة” !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ودخول “باربي الصغيرة” حياته الشخصية. ويزعم البعض بأن “باربي الصغيرة” هي الزوجة الجديدة للأمير محمد بن سلمان، لكن الحقيقة أن لقب “باربي الصغيرة” يطلقه على زوجته الوحيده الأميرة ​سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود​.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تزوج من ابنة عمه الأميرة ​سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود​ عام 2008، ولديه منها أربعة أولاد.

ويحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يبعد حياته الشخصية عن الأضواء والإعلام، تنفيذا لرغبة زوجته الأميرة سارة ، حيث أكد خلال زيارته الى فرنسا في 10 أبريل 2018، على أن خيار الظهور للعلن يعود لزوجته نفسها.

وفي معرض رده على صحفية تساءلت عن إمكانية ظهور بنت مشهور علنًا، قال ولي العهد السعودي: “لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا على أن لا تتأثر حياتهم الطبيعية والبسيطة بموقعي و منصبي اليوم. وأنا أريد أن أحافظ على أن يعيش أبنائي حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضا هذا”.

وبالرغم من ظهورها النادر، إلا أن زوجة ولي العهد السعودي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود باتت تُعرف عالميًا باسم “الأميرة باربي” نظرًا لجمالها الساحر وإطلالتها الملكية.

الأميرة سارة بنت مشهور آل سعود في سطور

هي ابنة الأمير مشهور ووالدتها الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير.

ولدت في الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1973، في بيت آل سعود.

لها شقيقة واحدة وهي الأميرة لولوة المتزوجة من الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ولها من البنات الأميرة سما.

نظرًا لبشرتها اللافتة للنظر ومظهرها الجميل، كانت تُعرف باسم “باربي الصغيرة” منذ صغرها.

سارة، على عكس الكثير من النساء السعوديات الأخريات في آل سعود، تلقت تعليمها في الواقع من قبل مربية إنجليزية قبل التحاقها بجامعة الملك سعود المرموقة في الرياض.

انطلقت الى رحاب العمل الإنساني والخيري وأخذت بعد شغف والدها بالعمل الخيري وسرعان ما بدأت في إدارة منظمتها الخيرية الخاصة.

غالبًا ما كانت ترافق والدها إلى مخيمات اللاجئين لأن والدها كان سفيرًا لليونيسف.

في عام 2008، تزوجت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولدى الأميرة سارة وزوجها الأمير محمد أربعة أبناء وهم: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأمير مشهور..