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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:مشهورة سناب سعودية"هديل العتيبي" تكشف عن الحالة التي تمربها بعدما تجاوزت الثلاثين

كشفت مشهورة سناب شات هديل العتيبي، عن الحالة التي تمر بها بعدما تجاوزت عمر الثلاثين. مشيرة إلى أنها لم تعد ترغب في شيء. بقية التفاصيل في الاسفل وقالت خلال مقطع فيديو: " من يوم دخلت الثلاثين ما عاد أداني الصوت والهواء والأخبار والرسائل والمكيف والكهرباء ولا شيء". وتابعت: " من يوم دخلت الثلاثين ، ما عاد أتعدى الحجرة، من الحجرة إلى الحمام ، ما عاد أداني، والدرايش مرة أفتحها، والأبواب مرة أسكرها، وماداني الصوت، وماداني الريح". pic.twitter.com/zZqACnuJJQ- Baher Esmail (@EsmailBaher) pic.twitter.com/zZqACnuJJQ — Baher Esmail (@EsmailBaher) July 3, 2023

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