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عدن - ياسمين التهامي - الأمن السعودي يداهم حوش تسكنه عمالة مخالفة بالرياض .. وما عثر بداخله صدم الجميع (فيديو)

داهمت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض، حوش تسكنه عمالة مخالفة تدير أكوامًا من النفايات بداخله. وأظهر الفيديو، كميات كبيرة من النفايات المتنوعة بين البلاستيك والأخشاب والأدوات المنزلية القديمة المبعثرة في المكان وبعضها مجموع داخل عبوات بلاستيكية.

ووثق مصور الفيديو، ما تبقى من ملابس هذه العمالة مبعثرة في المكان بطريقة عشوائية، وكذلك المطبخ البسيط الخاص بهم.

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