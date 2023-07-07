شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خارج الثلاجة.. طريقة مبتكرة لتخزين الخبز فترة طويلة دون أن يتعفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الخبز من الأطعمة التي نحتاجها في كل وقت، لذا تخزينه في المنزل وجعله متوفراً أمر في بالغ الأهمية.

غير أن سرعة تعفنه من الأمور التي تحول دون القدرة على تخزينه وقت طويل.

ومن خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نستعرض بعض النصائح للاحتفاظ بالخبز وقت أطول في منزلك:

ـ ابتعدي عن الاعتماد على الثلاجة:

إن حفظ الخبز داخل الثلاجة يعمل على تأخير عملية التعفن فقط، لكنه لا يحفظه بالشكل السليم مثلما يعمل المجمد، لذلك تجنبي وضع الخبز في الثلاجة، إلا إذا كنتِ ستستخدمينه بعد فترة قليلة.

ـ التغليف الجيد:

قومي بتغليف الخبز جيداً داخل أكياس من البلاستيك، فذلك يعمل على حمايته من الرطوبة، وبالتالي حفظه طازجاً بمجرد التسخين مرة أخرى.

فاحرصي على استخدام أكياس بلاستيكية أو أكياس حفظ الطعام، وإذا كان الخبز مغلفاً عند شرائه فخزنيه في الفريزر مباشرة.

ـ تهوية الخبز قبل التخزين:

إياك أن تخزني الخبز فور خروجه من الفرن مباشرة، بل احرصي على تهويته ثم تغليفه ووضعه في الفريزر، فتخزينه مباشرة قد يتسبب في تعجنه.

ـ الحفظ في درجة حرارة الغرفة:

تستطيعين حفظ الخبز في درجة حرارة الغرفة، إلا أن ذلك يساعدكِ على الاحتفاظ به لمدة يومين فقط، ولكن احفظيه بعيداً عن الشمس.

وفي حالة ارتفاع درجة الرطوبة، فلن يمكنكِ حفظه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من يوم واحد.

ـ عدم التسخين مباشرة:

يجب أن تتجنبي تسخين الخبز فور خروجه من الفريزر مباشرة، واتركيه حتى يذوب الثلج منه، فتسخينه مع وجود طبقة الثلج فوقه يجعلكِ تحصلين على خبز مبلل بعد التسخين..