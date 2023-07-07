شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة مبتكرة لتسوية اللحوم خلال دقائق فقط ومن دون حلة الضغط.. بأسرار خبراء الطبخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد اللحوم والكوارع من أكثر أنواع المأكولات التي يداوم الكثيرون على تناولها، ولكن كل ربة منزل قد تواجه مشكلة تتعلق بطول فترة تسوية هذه الأطعمة على النار.

وبعد البحث، توصلنا لعدة خطوات لا بد من اتباعها حتى تتم تسوية اللحوم والكوارع بالأخص بشكل سريع.

والخطوة الأولى تكون بطهي اللحم أو الكوارع مع مكون سحري موجود في مطبخك يعمل على تسوية اللحم والكوارع في فترة أقل من الوقت المتوقع للتسوية.

إن هذا المكون هو السكر، فالسكر يساعد على تسوية اللحم والكوارع وإضعاف الأنسجة وتسريع استجابتها للتسوية على النار.

كما أوصى خبراء الطهي في حال الرغبة في عدم تعطيل تسوية اللحم ضرورة تهدئة النار، وعدم إضافة الماء البارد على اللحم أو الكوارع أثناء فترة نضجه، فضلًا عن ضرورة ترك اللحم أو الكوارع على النار فترة تكفي لاكتمال التسوية.

أفضل طريقة تسوية اللحم والكوارع

*المكونات:

قطع اللحم أو الكوارع.

بصل شرائح.

ثمرة طماطم.

جزر وكرفس وكرات.

حبهان وورق لورا.

ملح وفلفل.

ماء للتسوية وقدر مناسب.

*الطريقة:

أولا وبعد بعد تنظيف اللحم والكوارع بشكل جيد، توضع على النار في قدر محتوي على الماء بعد تشويحها في الحبهان والمستكة.

يجب إضافة بقية مكونات الوصفة وترك اللحم أو الكوارع تغلي على النار وإزالة الشوائب.

ثم وبعد 10 دقائق من الغليان يمكنك إضافة السكر، ثم تتم تسوية اللحم أو تسوية الكوارع خلال أقل وقت متوقع بعد إضافة السكر مع الحرص على إضافة الملح بعد التسوية..