وفاة شاب غرقاً أثناء محاولته السباحة في بركة مياه بمحافظة حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الخميس، شاب في العشرينات من عمره، غرقًا في إحدى برك المياه، بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب عبده علي عبده الجماعي، 22 عامًا، توفي غرقا اثناء محاولته السباحة في بركة مياه، بمنطقة الظهرين، وسط المدينة.

وحسب المصادر، فإن الشاب تعرض للغرق، ولم يتمكن أصدقاؤه من انقاذه إلا بعد أن فارق الحياة.

جدير بالذكر أن الشباب المتوفي أحد النازحين إلى المدينة، وكان يقوم بممارسة رياضة كرم القدم وتعلم السباحة.

وكانت مصادر حقوقية قد كشفت عن وفاة واصابة نحو 50 شخصا بحوادث غرق وصواعق رعدية وانهيارات منزل في عدد من المحافظات اليمنية جراء هطول الامطار.