شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 7.96 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيهات للشراء، و8.24 جنيه للبيع.