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عدن - ياسمين التهامي - هل تعرفون مطعم البيك في السعودية؟ من مطعم صغير في جدة إلى سلسلة مطاعم حول العالم

هل تعرفون مطعم البيك في السعودية؟ إليكم السر الحقيقي الذي جعله يتحول من مطعم صغير في جدة إلى سلسلة مطاعم حول العالم (مفاجأة تكشف لأول مرة)

في عام 1974، سافر رجل الأعمال الفلسطيني، السعودي الجنسية “شكور أبو غزاله” إلى فرنسا لأختيار علامة تجارية تكون رخيصة ومناسبة لإمكانياته وبالفعل وقع عقد مع شركة بروست الفرنسية ليكون اول وكيل لها في منطقة الخليج.

بقية التفاصيل في الاسفل

عاد شكور الى السعودية وفتح أول فرع له في حي الشرقية في مدينة جدة، وبعد أن نجح في افتتاح لم يستمر فيه سوى سنتين فقط، وفاضت روحه إلى الله، ليتحمل ولديه بعد ذلك إدارة المطعم وتطويره حتى وصلا إلى ماهم عليه اليوم وحققا حلم والدهم الراحل.

اشتهرت خلطة مطاعم البيك بالطعم المميز والنكهة الرائعة التي يفضله الكثير من أفراد العائلة؛ وذلك بسبب استعمال مجموعة مميزة من التوابل والبهارات التي تعطي نكهة مختلفة، ويعد أول فرع تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية هو مطعم جدة، وأصبح له الكثير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية.

لذلك يقدم البيك مجموعة رائعة وشهية من الوجبات السريعة ذات الطعم المميز حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن سر الخلطة الأصلية التي يستخدمها البيك في تقديم وجباته السريعة المميزة وذلك من خلال الآتي:

يعتمد مطاعم البيك على خلطة مميزة في تحضير قطع الدجاج الخاصة به.

سر تلك الخلطة هو استخدام نكهة الثوم إلى جانب مجموعة رائعة من التوابل التي من الممكن أن تصل إلى 18 نوع من التوابل المميزة، ويتم إضافة الملح إليهم.

ثم القيام بوضع الدجاج في تلك الخلطة المكونة من التوابل المميزة لمدة كافية من الوقت والتي من الممكن أن تصل إلى يوم كامل؛ لكي يكتسب الدجاج طعم الخلطة بالكامل.

القيام بوضع قطع الدجاج في البيض، ثم في البقسماط، ثم القيام بقليها في زيت كافي لكي تعطي أفضل نتيجة ممكنة.

مصدر دجاج البيك

يبحث الكثيرون عن معرفة مصدر دجاج مطعم البيك وكونها آمنة أم لا، ومن المعروف داخل المملكة العربية السعودية أن جميع المنتجات الغذائية من شركة مصنعة للمواد الغذائية التي حصلت على شهادة الأيزو؛ لتميزها في مجال المنتجات والسلع الغذائية فهي تقوم بالاهتمام بمعايير السلامة والأمان لجميع المنتجات، وتعد هي الشركة المسؤولة عن إمداد مطعم البيك بجميع ما يحتاجه من سلع غذائية آمنة ومضمونة.

فروع مطاعم البيك

بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مطعم البيك في الوطن العربي، تم التوسع وتأسيس فروع مختلفة في أماكن مختلفة من مدن المملكة حيث وصلت أعداد فروعها إلى 64 فرع في أماكن مختلفة منها: المدينة المنورة، الرياض، جدة، مكة المكرمة، والكثير من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية.

لمشاهدة الفيديو https://fb.watch/lBrwgv_jRI/?mibextid=Nif5oz