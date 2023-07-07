البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف 25 صرافاً من محلاتهم في مدينة رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مالا يقل عن 25 صرافا بمدينة رداع في محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي بقيادة المدعو (أبو حسين العربجي) المعين من المليشيا مديرا لشرطة محافظة ‎البيضاء، داهمت ظهر الخميس، شركات ومحلات الصرافة بمدينة رداع واختطفت 25 من ملاكها.



وأضاف أن الميليشيا نقلت المختطفين إلى سجونها في مدينة رداع، دون أي توضيح لأسباب الاختطاف.



ونقل المصدر عن أهالي المختطفين، مناشدتهم للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وكافة وسائل الإعلام، لمناصرتهم وكشف جرائم الجماعة بحق ذويهم المختطفين.



في السياق أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، بأشد العبارات الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة الحوثي في مدينة رداع مساء أمس الخميس، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من ملاك محلات الصرافة دون مبررات واضحة.



وقالت المنظمة في بيان مقتضب على تويتر، "إن اعتقال المدنيين بدون سبب وتحويلهم إلى السجون يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومخالفةً للقانون الدولي".

