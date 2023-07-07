مقتل امرأة وإصابة طفلة بانفجار لغم حوثي بمدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة أربعينية وأصيبت طفلة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، "إن امرأة في الـ45 من عمرها، قتلت وأصيبت طفلة في الـ 11من عمرها بشظايا في أجزاء متفرقة من جسمها، الخميس، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في حارة الضبياني شمال شرق حي 7 يوليو شرق مديرية الحالي، بمدينة الحديدة".



ووفقا للتقارير الأممية والحقوقية فإن محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً بالألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخيرة.

