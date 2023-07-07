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عدن - ياسمين التهامي - بهذه الطريقة البشعه سعودي يعاقب زوجته لرفضها الطبخ لضيوفه... شاهد ماذا عمل بها

روى صانع محتوى وصاحب قناة " قصة مع فالح"، على يوتيوب قصة امرأة رفضت أن تطبخ لضيوف زوجها وذهبت إلى منزل أهلها وعندما عادت إلى منزل الزوجية، تفاجأت بما لم تتوقعه. زوجة جميلة واستهل صانع المحتوى قصته، قائلًا: أحمد التحق بوظيفة راتبها متوسط، وتزوج فتاة جميلة اسمها عائشة، وبعد مرور عدة أشهر بدأت الزوجة تتضرر من أحواله المادية.

: وتابع: أحمد وزملائه في العمل اتفقوا على التجمع وتناول الغداء لدى أي منهم بشكل دوري، وبعدما جاء دور أحمد طلب من زوجته أن تجهز طعام الغداء من أجل استضافة زملائه، ولكنها رفضت مبررة ذلك بسبب ضيق الأحوال المادية. وأردف: اتصل أحمد بوالدة زوجته وأخبرها بما حدث، فقالت له أنها ستجهز الطعام ويمكنه أن يذهب إلى منزلها الكائن بالقرب من منزله ويأخذه، لافتا إلى أنه أثناء ذلك قامت زوجته بجمع ملابسها وتوجهت إلى منزل أسرتها. وأضاف: في اليوم التالي أحضر أحمد الطعام من منزل والدة زوجته واستضاف زملائه، فيما شعر أحدهم وهو صديق مقرب له أنه ليس على ما يرام.

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