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عدن - ياسمين التهامي - أسراب من الجراد تهاجم مزرعة في السعودية (فيديو)

نتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب من الجراد تهاجم مزرعة في منطقة نجران جنوبي السعودية. وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه رجل وهو يركض وسط الأراضي الزراعية، حاملا قطعة من القماش بيده ويلوح بها فوق رأسه ليبعد الجراد عنه، وعن الأراضي الزراعية. بقية التفاصيل في الاسفل اسراب الجراد ( الحضن - #نجران_الان ) pic.twitter.com/9g4JMhYe1b — فريق طقس نجران (@tqsnajran) July 6, 2023

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