شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر 15 ألف ريال فقط.. سيارات تويوتا كامري للبيع في السعودية (شاهد الصور والمواصفات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسعر 15 ألف ريال فقط.. سيارات تويوتا كامري للبيع في السعودية (شاهد الصور والمواصفات)

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين، والمقيمين أيضاً، عن سيارات تويوتا مستعملة للبيع، وذلك من خلال مواقع إلكترونية متخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة، ويمكن من خلال تلك المواقع اختيار ما يناسبك المشتري سواء من حيث السعر المنخفض أو من خلال حالة السيارة فمن منا لا يستخدم السيارة في التنقل من مكان لآخر بحيث أصبحت السيارة من ضروريات الحياة شبة يومية، ومن افضل أنواع السيارات التي تستخدم بشكل مستمر سيارة تويوتا كامري المميزة من حيث قوتها وقدرتها على قطع مسافات طويلة مع قلة الأعطال بها ولا تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر، لذا فقد قمنا بتجميع لكم مجموعة من سيارات مستعملة تويوتا كامري بأسعار مخفضة وبحالة جيدة تناسبك.

أرخص سيارة تويوتا كامري مستعملة سعودية

بقية التفاصيل في الاسفل

رخيصة للبيع سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة اوتوماتيك بمحرك قوي 6 سيلندر، تويوتا كامري بعداد ممشى 129 ألف كيلو متر، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، سيارة كامري بقير اوتوماتيك مع محرك على الشرط، الهيكل الخارجي شاصية على الشرط.

• من مواصفات السيارة كامري بها فتحة سقف بانوراما.

• كما أن السيارة بها مكيف هواء مركزي

• السيارة بها إطار احتياطي، جنوط السيارة من الالمنيوم.

• كما أن السيارة بها أكياس هوائية وسائد هوائيه أمان.

• موتور سليم لا يحتاج إلى صيانة سيارة بهيكل سيدان.

• سعر السيارة تويوتا كامري 15 ألف ريال سعودي.

• تتواجد السيارة في مدينة الخفجي بالمنطقة الصناعية.

سيارة كامري مستخدمة للبيع بالسوق السعودي

تعرض للبيع في السوق السعودي المفتوح للسيارات المستعملة سيارة كامري موديل عام 2008، تويوتا كامري سيارة اوتوماتيك مستعملة بهيكل خارجي سيدان لون السيارة كامري فضي رمادي، محرك السيارة يعمل بالبنزين بسعة 1600 سي سي، سيارة كامري بقوة 6 سيلندر.

• تويوتا كامري بعداد ممشى 300 ألف كيلو متر.

• سيارة تويوتا كامري نظيفة من الداخل والخارج.

• كما أن السيارة بها استمارة فحص جديدة سارية المدة.

• تتواجد السيارة في مدينة حفر الباطن.

• حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتازة بدون حوادث.

• سعر السيارة تويوتا كامري 10 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2017 مستعملة للبيع بالسعودية

بأقل سعر تعرض سيارة تويوتا كامري في السوق السعودي للسيارات المفتوح، تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة، سعر السيارة تويوتا كامري 33 ألف ريال سعودي، طريقة سداد سعر السيارة كاش فقط.

• تويوتا كامري 2017 تتواجد في مدينة حائل.

• تويوتا كامري مستعملة اوتوماتيك 6 سيلندر.

• عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 93 ألف كيلو متر.

• محركات السيارة ممتازة لا تشكو من صدمات.

• شاصية واريرباق السيارة سليم بدون حوادث.

• زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي.

• كما أن السيارة بها استمارة فحص جديدة.

• عداد الممشى للسيارة كامري من 90 ألف كيلو متر إلى 100 ألف كيلو متر.