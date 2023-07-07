شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم السائق.. مقطع فيديو يوثق حادثا مروعا في السعودية والسلطات تتحرك (فيديو + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفحم السائق.. مقطع فيديو يوثق حادثا مروعا في السعودية والسلطات تتحرك (فيديو + صورة)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في السعودية، أسفر عن مقتل شخص محترقا داخل مركبته، فيما أصدرت السلطات بيانا توضيحيا. وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لـشخص يقود بسرعة جنونية، واصطدم بسيارة "فورد تورس" من الخلف، حيث احترقت على الفور وتوفي صاحبها محترقا داخل السيارة، وراعي الأكورد بالعناية المركزة. بقية التفاصيل في الاسفل راعي الاكورد :

شخص يقود بسرعته الجنونية إصطدم بسيارة فورد تورس من الخلف وأحترقت على الفور وتوفي صاحبها محترقاً داخل السيارة و راعي الاكورد بالعناية المركزة 💔 pic.twitter.com/rNyGgHgmRN — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 6, 2023 وفي هذا الصدد، أصدر "المرور" السعودي بيانا جاء فيه "ضبط مرور منطقة حائل شخصا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص".

كانت هذه تفاصيل خبر تفحم السائق.. مقطع فيديو يوثق حادثا مروعا في السعودية والسلطات تتحرك (فيديو + صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.