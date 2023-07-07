إب.. إصابة 30 شخصاً بالاختناق جراء استنشاق عوادم مولد كهربائي بيريم

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب نحو 30 شخصًا، بحالات إغماء واختناق؛ جراء استنشاقهم عوادم مولد كهربائي، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن حالات الإغماء والاختناق وصلت إلى مستشفى يريم العام، بعد استنشاق العشرات من الأهالي عوادم مولد كهرباء في أحد الأعراس بمديرية يريم، شمالي المحافظة.

وحسب المصادر، فإن مولدا للكهرباء جرى نقله إلى داخل مخيم في إحدى الأعراس؛ نتيجة الأمطار، ما أدى إلى سقوط العشرات في حالة إغماء؛ بعد استنشاقهم غاز أول اكسيد الكربون، اثناء تشغيل المولد.

وأشارت المصادر الى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة يريم، لتلقي العلاج، مؤكدة أن من بين المصابين أطفال ونساء.