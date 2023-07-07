وسط مؤشرات فشل المحادثات مع الحوثي.. هل تريد الرياض زيادة نفوذها في الجنوب تمهيدا لمغادرة حرب اليمن؟ (ترجمة خاصة)

تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة نفوذها في مدينة عدن الساحلية المدعومة من الإمارات. وراء هذه الخطوة، يرى المراقبون بداية لاستراتيجية خروج من الحرب الوحشية والمكلفة في اليمن. وقد يصبح المشهد السياسي الممزق في اليمن، الذي ظل لفترة طويلة تحت تأثير القوى الإقليمية، أكثر تعقيدًا قريبًا.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فقد افتتح أول مجلس إداري تدعمه السعودية في منطقة حضرموت في يونيو / حزيران، ومن المقرر عقد المؤتمر الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة عدن الساحلية.



بمجرد إنشاء هذه الهيئات المدعومة من السعودية، فإنها ستعمل على تعزيز فكرة اليمن الموحد - في تناقض حاد مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وسعيه للانفصال عن بقية البلاد.



ماثيو هيدجز، من لندن باحث وخبير إقليمي مقيم في اليمن، يقول لـ DW " التوقيت مهم، حيث يبدو أن مفاوضات السلام بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران تفشل وتريد المملكة العربية السعودية التقدم في جنوب البلاد، على الرغم من أنها كان من الممكن أن تفعل هذا قبل سنوات.



وتابع "يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على إدراك المملكة العربية السعودية احتمالية أن اليمن قد تنقسم إلى قسمين."



كان اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة آنذاك، صنعاء، وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليًا.



في عام 2015، تصاعد الموقف عندما تدخل تحالف بقيادة السعودية من تسع دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لاستعادة الحكومة، التي أصبحت في الوقت نفسه مجلس القيادة الرئاسي. الإمارات العربية المتحدة حليف قوي للسعودية من جميع النواحي - باستثناء ما يتعلق بمسألة الانفصال.



على مدى العقد الماضي، تم تقسيم اليمن إلى ثلاثة أجزاء: "منطقة يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، وأخرى تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الجنوب، وبقية البلاد تسيطر عليها الحكومة بدعم من التحالف السعودي".



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صراحة إنه يرغب في الخروج من الحرب في اليمن. فبالنسبة له المصلحة الحقيقية للسعودية هي الخروج من الحرب، لكن المراقبين يشككون في الواقع في أن هذه المجالس الجديدة ستؤثر على الانتماءات السياسية في الجنوب.



وقال هيدجز: "من غير المرجح أن يتطور المجلس الجديد في عدن إلى مجتمع دعم أوسع أو إلى حركة سياسية أوسع يمكن أن تواجه فعلاً المجلس الانتقالي الجنوبي". في الواقع، إنه يرى هذه الهيئات الإدارية الجديدة على أنها "تضع القط بين الحمام".



هذا الرأي يوافقه محمد العرياني، محلل أبحاث في مركز سياسة اليمن، وهو مركز أبحاث مستقل في صنعاء. وقال لـDW: "قامت السعودية بمحاولات متكررة لتشكيل تحالف سياسي في عدن، لا سيما مع تلك الفصائل السياسية التي تشاركها التطلعات إلى يمن موحد". وأضاف "لقد ثبت فشل هذه الجهود."



ومع ذلك، يرى الباحث فائدة أخرى يمكن أن تقدمها المجالس المدعومة سعوديًا. وقال العرياني بأنه إذا تغلبت السعودية والإمارات على خلافاتهما في الجنوب، فإن هذه المجالس الجديدة "يمكن أن تسهل بناء الإجماع في الحوارات المحلية بين الفصائل الجنوبية". وأضاف أن هذا "يمكن أن يساعد في خروج التحالف الذي تقوده السعودية من الحرب".





لا تزال اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم



يُنظر إلى الصراع الوحشي، الذي لا يزال مستمراً من الناحية النظرية على الرغم من الهدوء الأخير في القتال، على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.



ومع ذلك، كانت المملكة العربية السعودية منفتحة بشكل متزايد بشأن رغبتها في الخروج من الحرب المكلفة. اكتسب هذا الاحتمال زخماً بعد أن استعادت الرياض وإيران - اللذان كانا أعداء المنطقة اللدودان - علاقاتهما الدبلوماسية في آذار (مارس).



وأعقب هذه الخطوة تبادل الأسرى في الأشهر الأخيرة ، ولأول مرة منذ ثماني سنوات ، تصريح سعودي لرحلات الركاب من صنعاء إلى مدينة جدة الساحلية السعودية لأداء فريضة الحج. وكان من بين الحجاج نائب رئيس اللجنة العسكرية للحوثيين يحيى الرزامي، بحسب وكالة سبأ الإخبارية التي يديرها الحوثيون.



وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، إن هذه التطورات هي خطوة حاسمة وإيجابية نحو بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.



بالنسبة للشعب اليمني، فإن أي بصيص أمل هو موضع ترحيب. حيث أكد آخر تقرير صادر عن منظمة اليونيسف حول الوضع الإنساني في البلاد، والذي نُشر في أوائل شهر يوليو / تموز، مرة أخرى أن اليمن لا يزال أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 21.6 مليون شخص، أو ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدات الإنسانية.



ذكرت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن الحرب تسببت بالفعل في مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وتسببت في نزوح آلاف الأشخاص داخليًا.



المصدر : DW الالمانية – ترجمة : يمن شباب نت

