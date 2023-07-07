"واشنطن" ترفع دعوى لمصادرة أكثر من 9 آلاف بندقية وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة متجهة من إيران إلى اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، عن تقديم شكوى مصادرة ضد أكثر من 9000 بندقية و 284 رشاشًا وحوالي 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وأكثر من 700000 طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية أثناء عبورها من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني للجماعات المتشددة في اليمن.



وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي في بيان العدل الأمريكية الذي ترجمه "يمن شباب نت": "كما يظهر هذا الاستيلاء، ستعمل وزارة العدل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة الأمريكية لحرمان النظام الإيراني من الوسائل لتقويض مصالح أمتنا وتهديد أمن شعبنا."



وقال المدعي الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا ماثيو إم جريفز "اتخذ مكتب المدعي العام الأمريكي مرة أخرى إجراءات لمنع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من نشر العنف وإراقة الدماء في جميع أنحاء العالم وتهديد أمن أمتنا وحلفائنا".



وتابع "كما ثبت من قبل، حيث لدينا سلطة قضائية، سيستخدم هذا المكتب جميع الأدوات المتاحة في قوتنا لمنع المجرمين والإرهابيين من تهديد الاستقرار العالمي."



وقال المدعي الخاص المسؤول ديريك " ستستمر خدمة التحقيقات الجنائية الدفاعية (DCIS) والمساعدة من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في تحديد وتعطيل وتفكيك التدفق غير المشروع للأسلحة الإيرانية على كل المستويات".



أضاف، "سيتم تقديم المخالفين الذين ينتهكون قوانين التصدير الأمريكية إلى العدالة، لأننا ملتزمون بحماية أمتنا في جميع أنحاء العالم ".



وفقًا لوثائق المحكمة، جاءت الأسلحة المذكورة من أربع عمليات اعتراض لسفن شراعية عديمة الجنسية: اثنتان من عام 2021 واثنتان من عام 2023.





وأدت عمليات الاعتراض هذه إلى اكتشاف ومصادرة أربعة مخابئ كبيرة للأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الطويلة والصواريخ المضادة للدبابات، وذخائر ذات صلة - تم تحديدها جميعًا على أنها من أصل إيراني أو صيني أو روسي.



يأتي هذا الإجراء بعد إجراء الحكومة في مارس 2023 بمصادرة أكثر من مليون طلقة ذخيرة في طريقها من إيران إلى اليمن. كانت الشبكة الخاصة بكلتا العمليتين متورطة في الاتجار غير المشروع بأنظمة ومكونات الأسلحة التقليدية المتقدمة من قبل الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر العمل العسكري لحركة الحوثيين في اليمن وحملة الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.



تزعم شكوى المصادرة وجود مخطط متطور من قبل الحرس الثوري الإيراني لشحن أسلحة سراً إلى كيانات تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي للولايات المتحدة. إجراء المصادرة هذا هو نتاج الجهود المنسقة للحكومة الأمريكية لفرض العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني .

