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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر أفضل سيارة بيك آب بالسعودية مخصصة للطرق الوعرة

من السيارات التي صُنعت خصيصًا للقيادة على الطرق الوعرة وأصبحت أفضل سيارة بيك أب بالمملكة شيفروليه سيلفرادو 2023، فقد حرصت الشركة المُصنعة لها على تزوديها بُمحرك قوي تصل القوة الحصانية له إلى 420 حصان وأقصى عزم دوران إلى 624 نيوتن لكل متر. بقية التفاصيل في الاسفل سعر سيارة شيفروليه سيلفرادو 2023 شركة الجميح للسيارات الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيفروليه بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة شيفروليه سيلفرادو Z71 موديل 2023 بسعر 263,931 ريال سعودي داخل أسواق المملكة، شامل قيمة الضريبة المضافة. في حين تأتي السيارة بمُحرك يتسم بالمواصفات التالية: نوع المُحرك مُحرك 8 أسطوانات V8.س سعة المُحرك تبلغ 6.2 لتر. قوة المُحرك تصل إلي 420 حصان. أقصى عزم دوران يصل إلي 624 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات. - صورة 1 - مواصفات وسعر أفضل سيارة بيك آب بالسعودية مخصصة للطرق الوعرة - صورة 2 - مواصفات وسعر أفضل سيارة بيك آب بالسعودية مخصصة للطرق الوعرة - صورة 3 - مواصفات وسعر أفضل سيارة بيك آب بالسعودية مخصصة للطرق الوعرة - صورة 4 - مواصفات وسعر أفضل سيارة بيك آب بالسعودية مخصصة للطرق الوعرة داخلية وخارجية السيارة تأتي أبرز المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة، كما يلي: المواصفات الخارجية الهيكل الخارجي مرتفع ذو تصميم قوى. مدعوم بمقدمة هجومية وعدد من المصابيح الأمامية. المصابيح تعمل بتقنية led وبها وإضاءة نهارية. مقاس جنوط السيارة كبيرة تبلغ 20 بوصة. مزودة بـ ممتصات صدمات أحادية الأنبوب. بها نظام التحكم في نزول المنحدرات. ألواح سفلية للحماية. صندوق خلفي مُبطن. مزودة بـ 4 كاميرات محيطة. حساسات أمامية وخلفية. المواصفات الداخلية المقصورة الداخلية بها الكثير من التفاصيل الأنيقة. بها نظام دخول ذكي ومتطور بدون مفتاح. المقاعد ذات تصميم مُريح و جميل من الجلد. المقاعد يمكن تعديلها يدويًا. بها شاشة عدادات رقمية يبلغ مقاسها 12.3 بوصة. مزودة بشاشة معلومات وترفيه مركزية ضخمة تعمل بتقنية اللمس.

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