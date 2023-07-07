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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : طفلة تذهب للمستشفى برفقة أسرتها لمعاناتها من الاختناق.. وبعد فحصها كانت المفاجأة!

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ حياة طفلة عمرها 3 سنوات من الاختناق. واستخرج الفريق الطبي قطعة معدنية من بلعومها خلال عملية، فيما أفادت صحة جدة أن الطفلة قَدِمت مع ذويها إلى طوارئ المستشفى، وهي بحالة بكاء متواصل وصعوبة في البلع وفقدان الشهية. بقية التفاصيل في الاسفل

وأجرى الفريق الطبي، عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والذي اتضح أنه قطعة معدنية نقدية علقت في منطقة البلعوم.

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