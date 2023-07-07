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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يكشف حقائق عن النساء السعوديات أثارت غضب جميع الرجال..وما قاله لايمكن لأحد احتماله!

انتقد الأخصائي النفسي الدكتور عبدالعزيز الدواس، "كشخة" بعض النساء في المناسبات المختلفة، وإظهار "كشختهم" للآخرين فقط والتحضير قبلها بالذهاب إلى المشغل، متجاهلات حق الزوج في أن "تكشخ" له.

وقال خلال مقطع فيديو، شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ترى كشخة زوجتك مو لك، ترى تكشخ لغيرك".

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وأضاف: لما تروح المشغل ما تكشخ لك، لما ييجي مناسبات تحضر قبلها بفترة عشان تكشخ لغيرك.

ولفت إلى أن الزوجة إذا كشخت لزوجها فإنه تذله، وتقول له "هذا العام أنا كشختلك".



ورأى الأخصائي النفسي، أنه من النادر أن تذهب امرأة إلى المشغل وتحضر لكي تسهر مع زوجها، معلقًا: "أنت تدفع فلوس عشان تكشخ لغيرك".

وأوضح أن هذا النوع من النساء حريص على جماله الخارجي وإظهاره للآخرين، مختتمًا بقوله: وين الدين وين قدسية الزوج.