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عدن - ياسمين التهامي - كم يبلغ سعر سيارة مازيراتي جريكالي 2023 بأسواق المملكة؟

من أكثر السيارات التي تشهد إقبالًا داخل أسواق المملكة من جانب المواطنين سيارة مازيراتي جريكالي 2023؛ وذلك لحرص الشركة المصنعة لها على توفيرها بأكثر من خيار للمحرك؛ بهدف تلبية كافة المتطلبات التي يرغب بها قائدي السيارات؛ لذا سوف نستعرض اليوم سمات كل محرك، ومن ثم سعر السيارة داخل السعودية.

بقية التفاصيل في الاسفل

مواصفات محرك سيارة مازيراتي جريكالي 2023

تأتي سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 بأكثر من خيار للمحرك، وذلك على النحو التالي:-

محرك جي تي محرك مودينا محرك تروفيو فولجور الكهربائية النوع محرك 4 سلندر. محرك 4 سلندر. محرك 6 سلندر . بطارية 105 كيلو وات / ساعة. السعة التخزينية سعة 2.0 لترًا. سعة 2.0 لترًا. سعة 3.0 لترًا. _ القوة الحصانية قوة 300 حصان. قوة 330 حصانًا. قوة 530 حصانًا. 500 حصان. عزم الدوران 450 نيوتن/ متر. 450 نيوتن/ متر. 620 نيوتن/ متر. 800 نيوتن/ متر. السرعة القصوى 240 كم/ س. 240 كم/ س. 285كم / س. 200كم / س. معدل التسارع 100 كم/ س. 100 كم/ س. 100كم / س. نظام الدفع دفع كلي. دفع كلي. دفع كلي. دفع كلي رباعي.

شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة

شركة التوكيلات العالمية هي الوكيل الحصري لسيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 بأسواق المملكة، حيث إنها توفرها للمواطنين السعوديين بأسعار تنافسية للغاية، مع مزايا متعددة خاصة بعملية الشراء وخدمة ما بعد البيع.

هذا وقد تم تحديد سعر بيع السيارة وفقًا للفئة، على النحو التالي:-