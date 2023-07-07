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عدن - ياسمين التهامي - مشهورة سعوديةتكشف عن موقف تعرضت له أثناء الشوفة الشرعية بعدمارفضهاالخاطب والشيءالذي تركه ليرضيها

كشفت خبيرة التجميل وصانعة المحتوى على التيك توك " يوشا السياري"، موقفا تعرضت له خلال الشوفة بعدما رفضها الخاطب.

الشوفة

بقية التفاصيل في الاسفل

وقالت خلال مقطع فيديو: " كنت في إحدى المرات أثناء الشوفة مرة مبسوطة ومرتاحة وقلت هذا اللي أبغاه، والأمور كانت ماشية بخير.. النقاش وكل شيء، وقلت خلاص الموضوع منتهي".

وتابعت: " قبل ما يمشي الخاطب الموقر طلع ظرف ووضعه على الطاولة أمامي، وكان الظرف بداخله مبلغ 10 آلاف".

ظرف

وأكملت: " اللي يضحك أنه لما حط الظرف ، صرت أقول، والله لا لا ، خليها بعدين، يعني من كثر ما كنت معشمة قلت خليها بعدين، وللأسف ما كان فيه بعدين".

الرفض



وأضافت: " طبعا الموضوع كان مرة يفشل، بعد ما مشى، كنت شايفة نفسي وفرحانة بالهدية الرمزية، وأهلي ما يبغون يخربون فرحتي". في إشارة إلى أنه ترك المبلغ ترضية لها بعدما رفضها.

وتابعت: " عموما وش رأيكم في موضوع الرضوة، هل تشوفون أن هذا يهين البنت، أو بالعكس هذا تقدير للبنت، هل تشوفون أن من حق الولد إذا البنت رفضته أو ما عجبها شكله ، أي أن كان السبب تحط له أي شيء مقابل، مثل طبخ طعام ما".

ولفتت إلى أن الرفض لا يقلل من الشخص الذي تم رفضه ويمكن أن تكون متطلبات الطرف الآخر أقل من المقاييس اللي عندك.

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