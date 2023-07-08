سقطرى.. مطالبات محلية بتخفيض أسعار تذاكر الطيران من الأرخبيل إلى المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مسؤول محلي بخفض سعر التذكرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من سقطرى إلى المكلا أسوة ببقية التنقل على متن طيران اليمنية من مطار المكلا إلى عدن جنوبي البلاد.

وقال عيسى مسلّم وكيل محافظة أرخبيل سقطرى -في منشور بصفحته على فيسبوك- "ليس من المعقول أن يكتوي المواطن السقطري القابع وسط المحيط الهندي بنار أسعار تذاكر طيران اليمنية التي تصل إلى 200 دولار أمريكي للخط الواحد إلى أقرب منفذ جوي وهو المكلا في مسافة لا يتعدى مدة السفر فيها ساعة من الزمن".

وأوضح الوكيل مسلّم، أن قيمة تذكرة الشركة نفسها من المكلا الى عدن لا تتعدى مائة الف ريال يمني أو أقل من ذلك (أقل من 100 دولار) والمسافة واحدة.

ودعا مسلم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبدالملك بالتواصل مع وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية في التدخل العاجل وإعادة النظر في أسعار التذاكر من والى سقطرى وتخفيضها مراعاة لخصوصية الوضع الجغرافي، ورفع المعاناة عن السكان في الارخبيل.