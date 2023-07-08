شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل.. نجمة المسلسل السعودي “طاش العودة” تظهر شبه عارية على البحر وتستعرض مفاتنها بكل جرأة_ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور قديمة للفنانة السعودية مريم عبد الرحمن بعد ظهورها الأخير في مسلسل “طاش العودة” الذي عرض على قناة MBC خلال أيام شهر رمضان الماضي 1444.

وظهرت الفنانة مريم عبد الرحمن في الصور المثيرة للجدل وهي ترتدي كاش مايوه وتتنزه في أحد الشواطئ، وهو ما أثار حفيظة العديد من المغردين الذين انتقدوا جرأة الفنانة السعودية الصاعدة.

مريم عبد الرحمن في طاش العودة

وكانت مريم عبد الرحمن قد خطفت الأنظار في مسلسل طاش العودة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2023 على قناة MBC.

وتدور أحداث مسلسل طاش العودة في إطار درامي كوميدي يناقش قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حيث تتناول كل حلقة قصة مختلفة ومنفصلة عن بقية الحلقات.

وتفاعل الكثير من المغردين مع الفنانة السعودية مرسم عبد الرحمن خلال ظهورها في الحلقة الأولى من المسلسل، وانتشرت على منصة تويتر الكثير من التغريدات التي تتغزل بجمالها.

من هي مريم عبد الرحمن

مريم عبد الرحمن هي فنانة سعودية، درست أدب اللغة الإنجليزية، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات، وكان مسلسل خريص هو اول مسلسل تشارك فيه في 2020، كما شاركت في مسلسل إسعاف برمضان 2021، بالإضافة إلى مسلسل “اعترافات بنات”.

وفي 2022 شاركت في الجزء الثاني من مسلسل العاصوف، بدور “هيلة محمد الطيان”، كما شاركت في مسلسل المكتب بدور “ماجدة”، وفي مسلسل سكر سعادة.