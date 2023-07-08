شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم 8 يوليو 2023 التحديث الصباحي.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في السعودية اليوم 8 يوليو 2023 التحديث الصباحي..

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم السبت 8 يوليو 2023 في السعودية, وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 8 يوليو 2023 في المملكة العربية السعودية 232,28 ريال سعودي, ما يعادل 61,94 دولار أمريكي. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب عيار 21, اليوم 8 يوليو 2023 في السعودية 203,25 ريال سعودي, ما يعادل 54,20 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 8 يوليو 2023 في السعودية 174,22 ريال سعودي ما يعادل 46,46 دولار أمريكي. سعر أونصة الذهب سجل سعر أونصة الذهب اليوم 8 يوليو 2023 في السعودية 7224 ريالا سعوديا ما يعادل 1926 دولارا أمريكيا. سعر الذهب عالميا سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم 8 يوليو 2023 سعر 1926 دولارا أمريكيا.

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