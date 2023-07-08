شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخطط لإشعال الدوري السعودي بنجمين عالميين جديدين لم يكن أحديتوقع انضمامهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الهلال يخطط لإشعال الدوري السعودي بنجمين عالميين جديدين لم يكن أحديتوقع انضمامهما

يسعى نادي الهلال، إلى ضم الثنائي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت صحيفة “اليوم” السعودية، على وجود مفاوضات قوية من نادي الهلال بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان كخيار أول ثم نجم مانشستر سيتي. بقية التفاصيل في الاسفل وعقد ممثلو الهلال جلستين مع وكلاء نيمار حتى الآن، وأسفرت الاجتماعات عن اقتراب النجمين من صفوف الزعيم السعودي. كانت إدارة الهلال قد نجحت في برم صفقتين كبار وهم البرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف تشيلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يخطط لإشعال الدوري السعودي بنجمين عالميين جديدين لم يكن أحديتوقع انضمامهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.