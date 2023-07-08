شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 8 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 8 يوليو 2023

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 8 يوليو 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في بنك البركة الاسلامي

يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية قيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وتوقف سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي - مصر

عرض موقع بنك الأهلي الكويتي - مصر سعر الريال السعودي اليوم بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.