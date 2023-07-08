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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: ردة فعل الفريق الطبي السعودي بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي بسام وإحسان

وثق مقطع فيديو أذاعته قناة "الإخبارية" ردة فعل الطاقم الطبي، الذي أجرى عملية فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.

وأوضح المقطع، الفرحة العارمة وقد بدت على وجوه الفريق الطبي، وبعض الأشخاص الذين سارعوا بتحية الفريق والتصفيق له فور إعلان نجاح العملية.

وشكر الدكتور ربيعة فريقه الطبي، كما وجه الشكر باسم الفريق الطبي للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا هذه منجزات الوطن التي يقودها خادم الحرمين وولي عهده الأمين.

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