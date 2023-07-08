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عدن - ياسمين التهامي - اهم فرصة في حياة كل الشباب السعوديين..وظائف براتب يصل إلى 7300 ريال..والشروط لن تصدقها

أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، بالتعاون مع شركة «المراعي». وأوضح المعهد عبر حسابه الرسمي أن التخصصات المطلوبة هي: تقنية الإنتاج الغذائي - تقنيات المزارع - صيانة معدات الإنتاج - المحاسبة- المبيعات- سلاسل الإمداد. بقية التفاصيل في الاسفل وتتضمن البرامج العديد من المميزات كالتالي: مكافأة شهرية أثناء التدريب تصل إلى 3 آلاف ريال. الراتب بعد التخرج ما بين 5500 و7300 ريال. الحصول على شهادة دبلوم معتمدة. تأمين طبي. توفير سكن ومواصلات. التسجيل في التأمينات الاجتماعية. يشرف على التدريب نخبة من الخبراء. أما الشروط المطلوبة فتتضمن: نسبة القدارت العامة 9660 وأعلى. نسبة شهادة الثانوي 75% فأعلى (مسار علمي). إجتياز الفحص الطبي. لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية. ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوي 5 سنوات. لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية. ويمكن التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://a.fip.edu.sa/

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