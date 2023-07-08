إب..مقتل نحّال من أبناء أبين على يد عصابة مسلحة ومليشيا الحوثي تطالب أسرته بدفنه دون تحقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - قثتل نحّال من أبناء محافظة أبين على يد عصابة مسلحة في محافظة إب (وسط اليمن)، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالتواطؤ مع القتلة.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن النحال منصور الكازمي ـ من أبناء أبين ـ قتل على يد ثلاثة مسلحين في منطقة ظلمة بمديرية حبيش، شمالي إب، وذلك بعد مقاومته المسلحين الذين أرادوا نهب ما بحوزته من عسل ومقتنيات شخصية.



وأضافت المصادر أن سلطات المليشيا الحوثية لم تتعامل مع الواقعة وتضغط على أسرته استلام الجثة ودفنها دون التحقيق في الجريمة.



يُشار إلى أن العديد من النحالين اليمنيين ينتقلون خلال مواسم الزراعة والأمطار إلى محافظة إب لرعي نحلهم على الأشجار والزهور التي تنتشر بشكل كبير في عموم المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

