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عدن - ياسمين التهامي - فقط لهذه الفئة .. السعودية تصدر البطاقة الذكية وتمنحها للوافدين مجانا وبدون مقابل مالي

تعتبر خطوات الحصول على بطاقة الحج الذكية في السعودية 1444 بسيطة للغاية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على إطلاقها في ظل الخدمات المتميزة التي توفرها بطاقة الحج الذكية هذه، حيث أصبح الحصول على تلك البطاقة أمر هام للغاية بالنسبة لأي حاج أو معتمر داخل المملكة. خطوات الحصول على بطاقة الحج الذكية في السعودية

من الممكن استخراج البطاقة الذكية للحج من أجل التسهيل على الحاج في أداء الشعائر الدينية، حيث تحتوي على بار كود للمسح الضوئي، إلى جانب المعلومات الشخصية الخاصة بالحاج بالكامل مثل الاسم والعنوان والفوج الخاص وغيرها من التفاصيل، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

بقية التفاصيل في الاسفل

قم بتحميل تطبيق نسك للحج والعمرة والذي هو تطبيق اعتمرنا سابقًا لهواتف الأيفون، أو لهواتف الأندرويد. اختر الحجز من خلال خدمات الحج. ثم قم باختيار إنشاء حجز جديد. قم بالموافقة حينها على كافة الشروط والأحكام. اطلع بعدها على الباقات وتفاصيلها. ثم قم باختيار باقة الحج. قم بإضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو محرم للمرأة، مع العلم بأن كلاهما اختياري. قم بإدخال بيانات الحساب البنكي. اختر طريقة السداد. قم بإتمام الحجز عن طريق استخدام رسائل نصية على الهاتف وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم. ما هي شروط إصدار بطاقة الحج الذكية

بعد الاطلاع على خطوات الحصول على بطاقة الحج الذكية في السعودية، فلا بد من التعرف على الشروط اللازمة للأشخاص الذين يريدون تأدية فريضة الحج لهذا العام، والتي تضعها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وتتمثل فيما يلي:

تكون الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل. ألا يقل عمر الحاج أو المعتمر عن 12 عام بالتاريخ الهجري. يجب أن تكون الحالة الصحية للحاج خالية من الأمراض المزمنة أو المعدية. يجب أن يتم إكمال كافة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والحمى الشوكية، بالإضافة إلى الإنفلونزا الموسمية أيضًا. ما هي بطاقة الحج الذكية في المملكة العربية السعودية

تعد بطاقة الحج الذكية بطاقة إلكترونية أطلقتها وزارة الحج والعمرة في السعودية نظرًا لرؤيتها لعام 2030 ميلاديًا، حيث يتم السماح لحجاج بيت الله الحرام من خلالها بأداء فرائض الحج بشكل أكثر سهولة.

يتم هذا من خلال استخدامهم لجميع المعلومات اللازمة لهم، كما يتم عن طريقها إرشادهم إلى الحافلات المخصصة من أجل نقلهم وغيرها من الخدمات اللازمة لهم خلال أداء فريضة الحج داخل المملكة العربية السعودية. ما هي أهمية بطاقة الحج الذكية

في إطار التعرف على خطوات الحصول على بطاقة الحج الذكية في السعودية، فيرجى العلم بوجود مجموعة من المهام التي تقوم بها البطاقة الذكية للحج والتي تتمثل فيما يلي:

عن طريق بطاقة الحج الذكية مسح شريط الباركود الموجود على البطاقة، مما يفيد في الحصول على كافة المعلومات التي تخص الحاج، والتي من أهمها السكن والفوج والمعلومات الطبية الخاصة به أيضًا. تقوم البطاقة بإرشاد الحجاج إلى أماكن الحافلات التي تقوم اللجان بتنظيمها من أجلهم، من أجل إتمام نقلهم إلى مكان السكن الخاص بهم، بالإضافة إلى توجيههم إلى المرافق والمشاعر المقدسة بالشكل الصحيح.

تنظيم عملية دخول الحجاج، بالإضافة إلى تنظيم عملية الخروج إلى المرافق في الحج كذلك. يعد رمز (QR) ذو استجابة سريعة في تحميل التطبيق المخصص بالبطاقة الذكية. تنظيم عملية الحج بالشكل الذي يتناسب مع فروض الشريعة الإسلامية. كم هي رسوم الحج لعام 1444