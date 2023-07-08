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عدن - ياسمين التهامي - إنجاز غير مسبوق لمستشفى سعودي عملية جراحية خطيرة وإنقاذ حياة شاب عانى من أنفجار المعدة!

أنقذ تدخّل جراحي عاجل نفّذه فريق طبي مختص في مستشفى عيون الجواء العام، حياة شاب في الثلاثينيات من عمره؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وكان فاقدًا للوعي؛ مبينًا أنه أجريت له على وجه السرعة الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود حالة انفجار بالمعدة ونزيف حاد في بطن الشاب الثلاثيني.

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وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة المرضية، قرر على الفور سرعة القيام بتدخل جراحي، وإجراء عملية للمصاب استغرقت أكثر من أربع ساعات، تم خلالها وقف النزيف وترميم المعدة المنفجرة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أنه بعد المتابعة الطبية للمريض في القسم المختص عقب خروجه من غرفة العلميات، تحسنت حالته الصحية تمامًا، وغادر المستشفى، مع منحه موعدًا قريبًا لاستكمال العلاج في قسم الجراحة العامة بالمستشفى.