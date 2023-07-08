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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. مقطع فيديو لقرد يهاجم فتاة يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مهاجمة قرد لفتاة أثناء استخدام هاتفها في التصوير، وذلك في مدينة أبها السعودية ما أثار تفاعلا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث تظهر الفتاة واقفة بجوار رصيف بعدما ترجلت من سيارتها لالتقاط صور، لتتفاجأ بقرد يهاجمها فتسارع بالركض والهروب، فيما تدخل أحد الأشخاص وقام بمطاردة القرد، بينما ركبت الفتاة سيارتها للمغادرة.

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وعلق أحدهم قائلا "طارت البنت ألف من الخوف"، وأضاف آخر "يمه يالموقف مرعب".