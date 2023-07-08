شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 42% على جوال سامسونج Galaxy S22+ 5G في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم شركة "سامسونج" الكورية مجموعة من أفضل جوالات الفلاج شيب الرائدة التي تقف على قدم المساواة مع جوالات آيفون من آبل وتنافسها بقوة بل أحيانا ما تتفوق عليها في إمكانيات التصوير، وقد اشتهرت سامسونج بفئة الـ S الرائدة التي تعتبر أفضل جوالات أندرويد على الإطلاق.

يقدم موقع أمازون المملكة العربية السعودية جوال طراز سامسونج جالاكسي إس 22 بلس بخصم كبير يصل إلى 42% من سعره الأصلي، وأصبح معروض للبيع حاليا على المنصة بسعر 2,399 ريال سعودي فقط، وذلك مع تكوني الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256Gb، في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجوال.

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مواصفات Samsung Galaxy S22+ 5G

يأتي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، دقة وضوح 1080x2340 بكسل وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل متر مربع، مع درجة سطوع 1750 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 88.3% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus+

يتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و سعة تخزين 256 جيجابايت روم.

يحزم الجوال بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 45 وات سلكيا و15 وات لاسلكيا، و4.5 بالشحن العكسي، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1، الوزن الإجمالي للجهاز 196 جم وسمكه 7.6 ملم.



بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد في اللوحة الخلفية إعداد ثلاثي للكاميرات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مدعم بالتثبيت البصري OIS وتقنيات Dual Pixel PDAF, وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل مع تقريب بصري 3x مع تقنيات OIS وPDAF وهناك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وفلاش ليد وauto-HDR مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 10 ميجابيكسل وتقنية Dual Pixel PDAF