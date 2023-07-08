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القوات الحكومية تستهدف تجمعاً لمليشيا الحوثي في جبهة ثره شمالي شرق أبين

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المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مدفعية القوات الحكومية، الليلة الماضية، تجمعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية في جبهة ثره شمالي شرق محافظة أبين (جنوبي اليمن).
 
ونقل المركز الإعلامي لجبهة ثره، عن مصدر في عمليات الجبهة، القول إن قواته استهدفت تجما لآليات وعناصر حوثية في موقع الاستراحة براس جبل ثره، بقذائف الهاون.
 
وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير الموقع وإلحاق خسائر بشرية في صفوف العدو فضلا عن تضرر عدد من الآليات الحوثية.
 
وبين الفينة والأخرى تشهد جبهة ثره مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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