وفاة طفل غرقاً في سد مائي شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل غرقاً في سد مائي بمحافظة إب (وسط اليمن)، في حادثة مكررة لعدة حوادث شهدتها عموم محافظات الجمهورية خلال موسم الأمطار الحالي.



وقالت مصادر محلية، إن طفلا يُدعى "أحمد فخر الدين الجعدي" توفي غرقاً في سد "القطيني" بمنطقة العود التابعة لمديرية النادرة شرقي محافظة إب.



وتأتي هذه الحوادث امتداداً لحوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية، وسط غياب أدوات السلامة وفرق الإنقاذ.

