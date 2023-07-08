شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. مقطع فيديو لطفلة سورية من السويد تسمع الآذان لأول مرة يثير جدلا كبيرا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. مقطع فيديو لطفلة سورية من السويد تسمع الآذان لأول مرة يثير جدلا كبيرا (فيديو)

انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل طفلة من السويد من أصول سورية عند سماعها الآذان لأول مرة في السعودية، ما أثار جدلا كبيرا.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت فيه الفتاة وهي تتحدث مع أحد أقاربها، فيما تسمع صوت الآذان مستغربة، لتوضح أنها لم تسمع صوت الآذان في السويد من قبل، وأنها المرة الأولى التي تسمعه فيها.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأثار مقطع الفيديو جدلا في مواقع التواصل، حيث استغرب البعض من أن الفتاة لا تعرف صوت الآذان بالرغم من وجود التلفاز ووسائل الإعلام أو عن طريق أهلها، فيما تفاعل البعض مع ردة فعلها.

وعلق أحد المستخدمين قائلا "طيب شلون بالسويد؟ أهلها ما علموها من الجوال إن في آذان.. مدري بس يمكن"، وأضاف آخر "الآن فيه جوالات ومنبه صلاة غير عن القنوات التلفزيونية، يعني غريبة ما فكروا فيها..بيت ما فيه صوت أذان وذكر الله ما فيه بركة"، فيما قال أحدهم "يازين صوت الاذان .. طمأنينه وأمان وراحة نفسية"، وتابع آخر "الحمد لله على النعمة والله يفرج كروبهم".