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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. باحث سعودي يكشف عن 4 علامات تدل أن مديرك غير واثق بنفسه

كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 علامات تدل أن مديرك غير واثق بنفسه. وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 علامات تدل أن مديرك غير واثق بنفسه وتشمل: بقية التفاصيل في الاسفل 1- يحب السيطرة. 2- لا يفوض الأعمال والمهام. 3- يحب يكون في الواجهة دائماً. 4- يلقي اللوم على الآخرين.

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